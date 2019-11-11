Путин обсудил с Меркель судьбу Украины

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили вопросы поставки российского газа через Украину и ситуацию с урегулированием вооруженного конфликта в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронута тематика ведущихся трехсторонних — с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС — переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.

Кроме того, лидеры двух стран подробно обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе «с учетом подписанной в контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска "формулы Штайнмайера"» и поговорили о разведении сил на «пилотных» участках столкновений. Россия и Германия будут координировать силы для подготовки возможного саммита «нормандской четверки».

Помимо этого, Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Так, первое условие заключается в урегулировании судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» и взаимный отказ от претензий и прекращение разбирательств. Второе — это готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок.

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