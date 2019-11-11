Бывшего министра печати Дагестана задержали в Словении

В Словении задержан бывший министр печати и информации Дагестана Нариман Гаджиев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в стране.

Как сообщили в диппредставительстве, Гаджиева задержали еще 20 сентября. Сейчас власти Словении решают вопрос о его экстрадиции в Россию.

Издание «Кавказский узел» обратило внимание на публикацию Гаджиева в Facebook от 10 ноября. Экс-министр поблагодарил всех за поздравления с прошедшим днем рождения и написал, что ждет экстрадиции на родину в словенской тюрьме.

Как сообщает «Московский комсомолец Дагестан», Гаджиев находится в розыске с 2014 года. В России его подозревают в крупном хищении бюджетных средств. В частности, проверка обнаружила нарушения в работе информационного агентства РИА Дагестан, которое Гаджиев возглавлял до назначения на пост министра в 2012 году. Сумма нарушений составляет около 10 миллионов рублей.

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