Дагестанского министра сняли с самолета при попытке сбежать

Министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова задержали при попытке покинуть республику. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, чиновника сняли с борта самолета, готовившегося к вылету. Отмечается, что Хасбулатов задержан на двое суток.

В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски в доме министра и по месту работы в рамках возбужденного уголовного дела, суть которого пока неизвестна.

Оперативные мероприятия подтвердили РИА Новости в министерстве экономики Дагестана. Представители ведомства отметили, что Хасбулатова нет на рабочем месте.

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