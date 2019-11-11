Стажер ДПС расстрелял россиянина в День полиции

В Тульской области стажер ДПС расстрелял человека в День полиции. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает портал myslo.ru.

По данным издания, инцидент произошел днем 10 ноября в городе Алексине. У стажера полиции возник конфликт с местным жителем, во время которого он застрелил противника из карабина «Сайга». Мужчина получил ранение в область грудной клетки и скончался в реанимации.

В паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» отмечается, что до стажировки в ДПС стрелявший был сотрудником ОМОНа, в День полиции у него был выходной.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Раненого мужчину нашли на заброшенной автозаправке. Подробности произошедшего устанавливаются.

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