Невесту затравили из-за желания купить дешевое свадебное платье

Анонимная невеста столкнулась с травлей со стороны друзей из-за того, что захотела купить дешевое платье в магазине H&M. Об этом она рассказала на сайте Mumsnet, сообщает Mirror.

«В следующем году у меня свадьба, но я боялась идти в магазины. Во всех этих маленьких бутиках платья стоят целое состояние, а рядом с вами постоянно находится ассистент. В итоге я нашла платье от H&M, которое хорошо на мне сидело и было качественно сшито», — написала будущая невеста.

Выбор девушки поддержала и ее будущая свекровь. Платье пользовалось хорошим спросом, поэтому большинство размеров было распродано, однако подходившее женщине платье было в наличии. Но когда девушка рассказала «хорошим друзьям» о своем выборе, то встретила волну критики и насмешек. Вместо этого ей рекомендовали пойти в «подходящий магазин».

Пользовательницы Mumsnet поддержали девушку и подвергли критике ее друзей. «О, это платье прекрасно. Просто игнорируйте все комментарии, вы будете выглядеть в нем потрясающе», — написала одна из подписчиц треда. «Люди глупы. Платье прекрасно. Поздравляю, и я надеюсь, что вы прекрасно проведете время!», — согласилась другая. «Гордитесь тем, что вы будете выглядеть потрясающе за более скромную сумму, и у вас останется больше денег на медовый месяц или столь необходимые предметы домашнего обихода», — отметила третья.

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Ранее в ноябре невеста опубликовала в сети фотографии «платья своей мечты» и столкнулась с волной негативных комментариев со стороны пользователей. Пользователи портала не оценили выбор невесты. По мнению многих, платье было похоже на нижнее белье и не подходило для торжества.

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