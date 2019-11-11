В России захотели создать новое ведомство

В России предлагают создать Ростабак — новое ведомство, которое возьмет на себя функции единого регулятора табачного рынка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо «Трезвой России», которое организация направила первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.

Материалы по теме Больно не будет Они посадили Америку на наркотики и получают миллиарды. Это абсолютно легально

В формулировании предложения по созданию Федеральной службы по регулированию табачного рынка приняли участие 150 экспертов. По их мнению, появление в России единого регулятора табачной отрасли позволит эффективнее решать проблемы, в том числе с качеством сырья. Помимо этого, Ростабак может заняться законодательным регулированием табачной отрасли и взять под контроль сферу электронных сигарет и вейпов.

В письме также предлагается обеспечить преференции отечественным производителям табачной продукции с помощью системы квот, что позволит развивать российскую табачную промышленность и создать новые рабочие места. В «Трезвой России» подсчитали, что совершенствование контроля и регулирования отрасли ежегодно будет приносить бюджету 350 миллиардов рублей дополнительных поступлений.

В настоящее время функции регулирования табачной отрасли возложены сразу на несколько органов власти: Минсельхоз занимается государственной политикой на табачном рынке, в ведении Минфина находятся акцизы и налоги, Минздрав отвечает за охрану здоровья граждан, а Роспотребнадзор осуществляет контроль за оборотом табачных изделий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



