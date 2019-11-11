Названа смертельная доза водки в России

В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной. Об этом рассказала заведующая отделением профилактики факторов риска центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина, передает Rambler News Service.

Халтурина отметила, что европейцы пьют равномерно и распределяют алкоголь на неделю. По ее словам, в России существует проблема не высокого потребления алкоголя, а скорее потребления крепкого алкоголя, из-за чего возникают «экстремальные формы опьянения».

Употребление алкоголя в России остается достаточно высоким и необходимо продолжать ограничительную политику для снижения, отметила специалист. Халтурина также подчеркнула, что в России становится меньше людей, которые пьют много алкоголя.

Ранее стало известно, что Россия заняла седьмое место в рейтинге Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) с показателем 11,1 литра на человека в год. При этом эксперты отметили, что с 2007 года россияне стали употреблять в среднем на семь литров алкоголя меньше. Лидером по потреблению алкоголя на душу населения оказалась Литва, где жители в среднем употребляют 12,3 литра спиртного в год.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что если бы ОЭСР составляла свой доклад на основании данных 2018 года, а не 2017-го, то Россия не попала бы в рейтинг самых пьющих стран мира.

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