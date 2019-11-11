Стало известно о невозможности российских детей попасть в ясли

Около четверти миллиона российских детей не могут попасть в ясли из-за нехватки мест. Об этом свидетельствуют материалы мониторинга доступности дошкольного образования Минпросвещения России, опубликованном на сайте ведомства, сообщает «Интерфакс».

Так, согласно документу, более 235 тысяч детей до 3 лет не обеспечены местом в государственных или муниципальных детских садах. Вместе с тем отмечается, что этот показатель снижается. Так, с 1 сентября по 1 октября очередь в ясли сократилась на 47,7 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что правительство продолжит работу над тем, чтобы полностью решить проблему доступности дошкольного образования в стране. Глава правительства Дмитрий Медведев признал, что в случае с детьми младше трех лет данный показатель пока ниже.

Данная инициатива будет осуществлена в рамках программы «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет» нацпроекта «Демография», на реализацию которой выделят 164,3 миллиарда рублей. В частности, она предусматривает создание 255 тысяч новых мест в детских садах для детей до трех лет до конца 2021 года.

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