Неизвестные сожгли более десятка фургонов контроля скорости под Москвой

@bazabazon / Telegram

Следящие за скоростью на дорогах мобильные комплексы видеофиксации Ford Transit сгорели на стоянке в Подмосковье. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

Припаркованные на неохраняемой стоянке в поселке Мирный автомобили загорелись ночью. Увидевшие дым местные жители вызвали пожарных, но к их приезду 13 машин уже горели. Десять автомобилей удалось спасти.

На месте случившегося работает следственная группа. Рассматривается версия умышленного поджога.

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