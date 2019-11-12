На Дальнем Востоке захотели вернуть прежний пенсионный возраст

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе. Об этом сообщает газета «Известия».

«Мы считаем, что ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация», — заявил Харитонов. Он добавил, что речь идет о снижении пенсионного возраста в регионе до прежнего уровня: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Депутат заявил, что инициатива может затронуть 1,2 миллиона человек, а на ее реализацию потребуется около 16,2 миллиарда рублей. По его мнению, такая сумма в масштабах страны не является большой. Харитонов указал, что это необходимо сделать, так как уровень заработной платы в регионе низкий по сравнению со среднероссийским, покупательная способность населения невысокая, а продолжительность жизни маленькая.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Инициатива исходила от правительства. С начала января 2019 года документ вступил в силу. Повышение разбито на несколько этапов, полностью процесс повышения пенсионного возраста завершится в 2028 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!