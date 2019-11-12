Лидеров террористов отпустят ради иностранных профессоров

Афганистан освободит трех командиров запрещенной террористической организации в России «Талибан» и «Сети Хаккани» в обмен на американского и австралийского профессоров. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что ученые были похищены в августе 2016 года. По словам президента Афганистана Ашрафа Гани, решение освободить командиров талибов было принято в надежде на дальнейшие переговоры об освобождении иностранцев.
22 октября стало известно, что в Министерстве обороны США разрабатывают планы ускоренного вывода всех войск из Афганистана на тот случай, если президент Дональд Трамп внезапно отдаст соответствующий приказ. Таких распоряжений пока не поступало, но подготовку начали — неожиданный вывод войск из Сирии пришлось проводить в спешке, в Пентагоне его считают «репетицией» возможного ухода из Афганистана.
21 октября стало известно, что за последний год США негласно уменьшили число своих военных в Афганистане с 14 до 12 тысяч.