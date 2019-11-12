Российские кадеты прошли посвящение самурайским мечом

В Железногорске Красноярского края воспитанников местного кадетского корпуса посвятили в выпускники японским мечом-катаной. Фото с мероприятия опубликовал пользователь Daniel Rad на своей странице в Facebook, сообщает «Проспект Мира».

«Оружие японских <...> самураев при посвящении в кадеты будущих офицеров российской армии? Это та самая Япония, которая регулярно желает отобрать у России Курильские острова? И с которой у нас до сих пор нет мирного договора?» — возмутился пользователь.

По словам директора кадетского корпуса Владимира Войнова, оружие было выбрано не специально — другого не оказалось в его кабинете. «Я много лет был инструктором по рукопашному бою. Мне ученики подарили этот меч. Кстати, он сделан не в Японии, а в Китае. Просто как символ признания. Кадеты видели меч в моем кабинете и придумали для себя ритуал, попросили меня», — пояснил Войнов.

Директор корпуса добавил, что теперь посвящения проводятся при помощи казацкой шашки. Намеренно эксплуатацией японской тематики в учебном заведении не занимаются, отметил Войнов. «Например, у нас президент выходит в зал в японском кимоно. Он же не культивирует японскую культуру — он просто мастер спорта по дзюдо и культивирует спорт», — пояснил Войнов.

Ранее в Саратове к Дню Победы вместо плаката с красноармейцами повесили на здании общежития плакат с изображениями военнослужащих гитлеровской Германии. На одном из кадров изображен осмотр немцами подбитого советского танка Т-34. На танке по-немецки написано Beschlagnahmt, что в переводе на русский означает «конфисковано».

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