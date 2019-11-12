Появилось видео с совещания Медведева в поезде

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12 ноября отправился с рабочей поездкой в Сибирский федеральный округ. Во время поездки на поезде глава правительства провел совещание по инвестиционной программе РЖД, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Медведев проедет на поезде из Новосибирска в Барнаул. Перед отправлением проводники накрыли стол с пирожками и конфетами в купе премьера, отмечает издание.

Как сообщает ТАСС, в совещании принимают участие вице-премьер Максим Акимов, глава Минтранса Евгений Дитрих, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также гендиректор РЖД Олег Белозеров. В Барнауле премьер проведет встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

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