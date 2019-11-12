Эстония отправила в ПАСЕ назвавшего русских паразитами депутата

Парламент Эстонии включил в состав делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутата, известного оскорбительными высказываниями в адрес русского населения страны. Об этом сообщает Delfi.

Кандидатуру Урмаса Рейтельмана из праворадикальной Консервативной народной партии (EKRE) одобрили 52 члена парламента. Среди них были как его однопартийцы, так и представители более либеральных политических сил.

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Против того, чтобы Рейтельман представлял Эстонию в ПАСЕ, выступил брат президента страны и представитель Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд. Он счел абсурдным назначение на этот пост политика, который «называл наших русскоязычных паразитами, а представителей других национальностей оскорблял еще более грубо».

Скандальное высказывание по отношению к русскоязычным жителям страны Рейтельман сделал четыре года назад, когда занимал пост главы департамента по связям с общественностью Союза обороны Эстонии. «В Эстонии паразитируют 300 тысяч тибл, которые здесь не адаптировались. Как можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?» — сказал тогда будущий депутат. «Тибл» в разговорном эстонском языке — оскорбительное прозвище представителей этнического русского населения и русскоязычных мигрантов.

Против русскоязычных мигрантов, в том числе с территории Украины, неоднократно высказывался и глава МВД Эстонии, один из лидеров партии EKRE Март Хельме. В сентябре он назвал их «хомо советикус» и предложил ограничить им въезд в страну.

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