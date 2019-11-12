У историка-расчленителя объявились защитники

В социальной сети «ВКонтакте» появились посты в защиту обвиненного в убийстве аспирантки преподавателя исторического факультета СПбГУ, доцента Олега Соколова. Скриншот одного из таких постов появился в Telegram-канале «Женская власть», сама группа членов клуба исторической реконструкции оказалась закрытой. Кроме того, в соцсети также появилось сообщество «Спасем Олега Соколова» и петиция в защиту ученого.

Так, члены клуба реконструкции пожелали Соколову «сил и терпения», объявив, что убийство не может перечеркнуть все его заслуги. «Можем сказать, мы его понимаем. В конце концов, кто не хотел хоть раз "убить" свою женщину?» — задаются вопросом авторы поста, называющие Соколова Сиром (обращение к монарху во Франции — прим. «Ленты.ру»).

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Создатели группы «Спасем Олега Соколова» называют доцента «великим ученым» и считают, что он невиновен. «Когда это все случилось, я начал анализировать происходящие факты. Стоп, но здесь что-то не клеится. Кого боится Соколов и почему просит, чтобы его не отпустили под домашний арест, а отправили именно под стражу?» — пояснил телеканалу «360» один из администраторов сообщества и автор петиции в защиту историка Геннадий Макаров.

На момент публикации заметки петицию подписали 65 человек.

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял с бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

Суд арестовал Соколова на два месяца. Он не возражал против ареста, заявив, что такая мера пресечения справедлива. В СПбГУ приняли решение об увольнении преподавателя-убийцы.

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