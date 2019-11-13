Парень играючи украл мороженое в прямом эфире и улизнул

В американском городе Роли, штат Северная Каролина, во время прямой трансляции с хоккейного матча зрители стали свидетелями того, как парень украл мороженое у одного из болельщиков. Видео момента опубликовал в Twitter телеканал Fox Sports South.

Это произошло вечером 11 ноября во время игры клубов НХЛ «Каролина Харрикейнс» и «Оттава Сенаторс». Пока ведущий обращался к зрителям с комментарием по поводу матча, на заднем плане парень подошел к болельщику «Харрикейнс».

Мужчина отвлекся на общение с другим человеком, в это время парень незаметно выхватил рожок с мороженым прямо у него из рук. Юноша лизнул лакомство и попытался поставить его обратно. Однако в этот момент обладатель мороженого обнаружил пропажу и начал оглядываться по сторонам. Вору удалось увернуться и скрыться.

Зрители удивились его изворотливости и посмеялись над ситуацией, однако в комментариях под постом о отметили, что не считают шалость забавной. «Этот парень — придурок, и совсем не в хорошем смысле слова», — написала юзер. Спортивный сайт The Atlethic пообщался с ним, и выяснилось, что парня зовут Уэстон Дэвис (Weston Davis). По его словам, он всего лишь хотел подшутить над своим другом и не думал, что случай привлечет внимание общественности.

В октябре зрителей британской версии реалити-шоу «Кандидат» (The Apprentice) позабавил выпуск передачи, в котором участники проекта изготовили мороженое, напоминающее по форме пенисы. Это стало поводом для насмешек в соцсетях.

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