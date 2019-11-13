За российскими лесами начнут следить с беспилотников

В Ярославской области для контроля за лесами начнут использовать беспилотники и видеокамеры. Об этом сообщает

«Ярославский регион».

По информации издания, до конца 2019 года для этих целей закупят беспилотный летательный аппарат типа «Крыло» и 4 камеры видеонаблюдения. С их помощью планируется проводить мониторинг пожароопасной обстановки на территории лесного фонда и выявления незаконных рубок.

«Обновление автопарка в отрасли лесного хозяйства — чрезвычайно важный инструмент для достижения целей национального проекта "Экология" и новой экологической политики, проводимой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова», — заявил изданию заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Всего на обновление автопарка лесопожарной и лесохозяйственной техники проводится в регионе выделено 15 миллионов рублей из бюджета Ярославской области.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Экология». Благодаря проекту хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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