Россияне высадили около 35 миллионов деревьев за полтора месяца

Жители 80 российских регионов за полтора месяца высадили около 35 миллионов деревьев в рамках экологической акции «Сохраним лес». Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, наиболее массовые мероприятия по высадке деревьев имели место в Белгородской и Московской областях. В этих регионах в акции приняли участие более 900 тысяч человек. Всего в высадке деревьев было задействовано более 3 миллионов участников.

Ранее актер Игорь Петренко поделился впечатлениями об участии в акции «Сохраним лес» и призвал россиян присоединяться. По его словам, участие в экологических акциях позволяет не только позаботиться об окружающей среде, но и получить уникальный опыт социального взаимодействия.

Всероссийская лесовосстановительная акция «Сохраним лес» стартовала в середине сентября по инициативе Минприроды и Рослесхоза в рамках реализации нацпроекта «Экология». Благодаря нацпроекту хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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