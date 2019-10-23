Президент Экваториальной Гвинеи высадил в Сочи 30-миллионный саженец

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого высадили 30-миллионный саженец в сочинском парке «Южные культуры» (Кавказский заповедник). Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.

Этим мероприятием фактически завершилась всероссийская акция «Сохраним лес».

«Очень символично, что первый международный саммит Россия — Африка мы открыли посадкой деревьев в сочинском парке», — заявил Кобылкин журналистам.

В Минприроды уточнили, что акция продлится еще неделею, несмотря на выполнение плана. В министерстве отметили, что регионы очень активно поддержали эту инициативу.

В рамках акции «Зеленый пояс» России пополнился молодыми соснами, елью и лиственницей. В ряде регионов также организовали посадки березы, яблони, рябины, сирени. К акции присоединились также деятели культуры и артисты. Так, в Иркутской области в высадке саженцев принял участие музыкант Денис Мацуев, в Красноярском крае — режиссер Никита Высоцкий и певица Зара.

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