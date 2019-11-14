Нобелевский лауреат раскритиковал теорию Большого взрыва

Обладатель Нобелевской премии по физике 2019 года Джеймс Пиблс (James Peebles) раскритиковал теорию Большого взрыва на мероприятии, устроенном в честь нобелевских лауреатов в посольстве Швеции в Вашингтоне (США). Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По мнению ученого, само название «теория Большого взрыва», которое применяется к представлениям об эволюции Вселенной на ранних этапах ее существования, совершенно неуместно. На самом деле космологи имеют слабое представление о непосредственном рождении Вселенной, и некорректно говорить о каком-то колоссальном взрыве, утверждает Пиблс. Космологи хорошо знают историю Вселенной, начиная с первых секунд ее существования до настоящего времени.

Процессы, происходящие уже после того, что называют «Большим взрывом», оставили космологические сигнатуры, называемые фоссилиями (англ. fossils) по аналогии с древними окаменелостями. По ним ученые определяют условия, существовавшие в ранней Вселенной. Однако рождение Вселенной до этапа ее обычного расширения описывается теориями, которые пока не могут быть проверены, например, инфляционная модель расширения. В то же время Пиблс признает, что словосочетание «теория Большого Взрыва» уже прочно вошло в научный обиход, поэтому он сам им пользуется.

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