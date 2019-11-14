Мужчина посмотрел футбол с телефона и умер

В тайской провинции Самутпракан 40-летний мужчина смотрел в постели футбол на телефоне, подключенном к зарядному устройству, и умер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

28-летний сосед погибшего Сомчая Сингхорна (Somchai Singkhorn) утверждает, что вечером во вторник, 12 ноября, мужчина допоздна смотрел футбольный матч со своего смартфона в наушниках. По его словам, работавший шеф-поваром таиландец каждый вечер перед сном слушал музыку или следил за спортивными трансляциями.

Наутро сосед попытался разбудить своего коллегу, но не смог. Таиландец обратил внимание на следы ожогов на руках и шее повара, испугался, что тот заболел, и позвонил их начальнику. Он пришел, осмотрел Сингхорна и пришел к выводу, что повар умер, и вызвал полицию.

Тело Сингхорна забрали на аутопсию для выяснения причины смерти. Полицейские заявили, что, скорее всего, таиландец умер от удара электрическим током, однако смогут точно утверждать это лишь после проведения экспертизы.

В июле сообщалось о смерти 21-летнего таиландца, который заряжал телефон, лежа в кровати. На его руках и лице остались следы ожогов, а из области паха текла кровь.

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