В Москве начал работу Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций

Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций «СВОИ» начал свою работу на площадке исторического парка «Россия — моя история» выставочного комплекса ВДНХ в Москве. Об этом сообщается на сайте Росмолодежи.

В российской столице собрались сотни студентов вузов и колледжей из 61 региона страны. Как рассказал на открытии форума председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, именно студенты являются самой активной и массовой частью волонтеров. По его словам, занятие этой деятельностью способствует профессиональному и личностному росту.

В первый день форума состоялась презентация лучших практик студенческих волонтерских центров, а студенты представили свои проекты в области экологического, социального, событийного и инклюзивного волонтерства.

В пятницу, 15 ноября, форум продолжит свою работу на территории павильона «Техноград» на ВДНХ, где, в частности, будут презентованы методические рекомендации и образовательный модуль по интеграции волонтерства в учебный процесс образовательной организации.

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Организаторами выступают Ассоциация волонтерских центров, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Российский государственный социальный университет (РГСУ).

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин раскритиковал устаревшие ограничения на деятельность волонтеров в больницах и социальных учреждениях и поручил снять ограничения. По его словам, сегодня волонтеры помогают организовывать многие крупные мероприятия разной направленности. Кроме того, они популяризуют спортивный образ жизни, занимаются благоустройством территорий, рассказал Путин. К примеру, волонтеры-медики за год помогли отремонтировать более тысячи сельских фельдшерско-акушерских пунктов, добавил он. Путин заключил, что национальные проекты предполагают вовлеченность добровольческих организаций.

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