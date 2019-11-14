Девушка легла спать с головной болью и не проснулась

Жительница английского города Гейтсхед, графство Тайн-энд-Уир, скончалась во сне от менингита. Об этом сообщает издание Daily Mail.

21-летняя Джессика Кейн (Jessica Cain), студентка университета Дерби, вернулась домой после фестиваля с острой головной болью и легла пораньше спать. На следующее утро, 14 октября, 49-летняя мать Шейла Роуэлл (Sheila Rowell) нашла дочь мертвой в спальне.

Посмертные анализы выявили, что Кейн скончалась от менингококкового менингита и септицемии. «Когда она вернулась домой, она выглядела уставшей. Но она всю неделю провела на фестивале, поэтому это было неудивительно. Я посоветовала ей лечь спать. На часах было около 19:00. Она приняла парацетамол и заявила, что утром сходит к врачу, если состояние не улучшится», — вспоминает Роуэлл.

«Никто и подумать не мог, к чему все может привести. Головная боль настолько часто встречается в наше время, что мы не придали этому большого значения», — объяснила мать Джессики. Она решила рассказать о произошедшем местным СМИ, чтобы предупредить окружающих о том, что головная боль может быть симптомом менингита.

Ранее сообщалось, что жительница Англии десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость. Женщине диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга — прим. «Ленты.ру»), после чего она перенесла две операции, посетила 30 сеансов лучевой терапии и теперь проходит курс химиотерапии.

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