Кроноцкий заповедник отметил юбилей субботником и экскурсиями

Один из старейших заповедников России — Кроноцкий — отметил 85-й день рождения. В честь юбилея на берегу бухты Средняя Лагерная прошел волонтерский субботник, а для жителей Камчатского края были организованы бесплатные экскурсии в Музее природы заповедника. Об этом сообщает агентство «Камчатка».

«На протяжении своей истории Кроноцкий заповедник решал важнейшие задачи по сохранению природы Камчатки и России в целом. Например, была полностью восстановлена популяция соболя, каланов у Восточного побережья полуострова», — сказал директор заповедника Петр Шпиленок. По его словам, теперь у региона появился новый вызов — развитие туризма, который может стать важным инструментом в развитии территории и сохранении природы.

В 2019 году при поддержке Фонда президентских грантов заповедник начал реализовывать проект «Бурый медведь и человек — гармоничное соседство на юге Камчатки!», направленный на снижение случаев конфликта между хищниками и людьми. Специалисты заповедника начали исследовать фауну ранее не изученных рек и озер Северной Корякии и Чукотки.

Кроноцкий заповденик — один из самых старых заповедников России. Он появился в 1934 году на месте Соболиного заповедника, существовавшего с 1882 года. Среди обитателей охраняемой зоны есть краснокнижные сивучи, тюлени, кольчатые нерпы, а среди редких видов растений представлены башмачок крупноцветковый и пихта изящная. В 1996 году Кроноцкий заповедник включили в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

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