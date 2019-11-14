Россиянка решила проблему с плачущим ребенком малярным скотчем

Жительница Курганской области приклеила 6-месячной дочери соску скотчем, чтобы она не выплевывала ее и не плакала. Об этом сообщается в одной из местных групп во «ВКонтакте».

По словам пользовательницы соцсети, у ребенка пневмония, девочка с матерью находятся в больнице. Опубликованное фото было сделано там же. «Приклеивает соску на скотч к лицу девочки, чтобы не кричала и не выплевывала, [ребенок] постоянно в грязной одежде, спеленена, девочка ничего не умеет: ни переворачиваться, ни вставать с помощью взрослого, даже ручки не напрягает», — написала женщина.

Комментаторов возмутило поведение матери ребенка. «А если ребенок срыгнет? Так и захлебнуться недолго», — написала Ирэна Бутрина. Большинство прокомментировавших сочли подобное обращение с ребенком издевательством и призвали автора фото обратиться в полицию и органы опеки.

Мать ребенка Юлия пояснила изданию Ura.ru, что приклеивает соску скотчем, потому что у младенца сильно режутся зубки. «А так с соской ей полегче. Раздражения на щеках нет», — заверила она. По словам уполномоченной по правам ребенка в Курганской области Алены Лопатиной, власти контролируют ситуацию в семье.

Ранее в ноябре сообщалось о жительнице города Елизово на Камчатке, которая избила трехлетнего мальчика за просьбу покормить его. В сети появилось видео инцидента. На опубликованных кадрах пьяная женщина сидит за столом, на котором стоят блины с красной икрой и бутылка водки, и кричит на стоящего рядом голодного ребенка. На протяжении двух минут она ругается и матерится на ребенка, возмущаясь, что он плачет и просит есть. «За жрачку родину продаст!» — негодует героиня ролика. Она отрывает небольшой кусок блина, кладет в рот малышу и вскоре заставляет выплюнуть все обратно, после чего начинает бить его за плач и крики.

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