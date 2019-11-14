В России объяснили переброску вооружения на север Сирии

Переброска на север Сирии российских транспортно-боевых вертолетов и комплекса ПВО «Панцирь-С» согласована с Анкарой, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 14 ноября.

«Я бы не говорил о каком-то глобальном расширении российского военного присутствия в Сирии», — сказал парламентарий.

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Красов напомнил, что российская сторона оказывает официальному Дамаску помощь в борьбе с терроризмом.

Ранее в четверг стало известно, что российские военные перебросили с авиабазы Хмеймим на аэродром Камышли вертолеты Ми-35 и Ми-8, а также «Панцирь-С».

22 октября президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Вскоре после этого в Камышли была создана российская авиационная комендатура.

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