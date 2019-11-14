«Мумий Тролль» выступит в Москве

Группа «Мумий Тролль» проведет концерт «С Новым Годом, Крошка!» в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Коллектив исполнит главные хиты с разных альбомов. По словам организаторов, этим выступлением «Мумий Тролль» «подведет своеобразные итоги насыщенного концертного года» — в 2019-м группа провела масштабный гастрольный тур по городам России и мира.

Выступление состоится 12 декабря на «ВТБ Арене». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Concert.ru.

«Мумий Тролль» — российская рок-группа, основанная в 1983 году во Владивостоке Ильей Лагутенко. В 2001-м коллектив представлял Россию на конкурсе «Евровидение», заняв 12-е место.

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