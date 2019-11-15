Женщина узнала о двойной жизни возлюбленного после восьми месяцев отношений

Жительница США разоблачила своего женатого возлюбленного и попросила у пользователей сети совета. Ее история опубликована на форуме Mumsnet.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что находилась в отношениях с военным восемь месяцев. При знакомстве он заявил, что недавно расстался с девушкой, и теперь абсолютно свободен. «Все свободное время мы проводили вместе, и практически всегда он ночевал у меня, — подчеркнула она. — За редким исключением, когда он якобы гостил у родителей».

Как-то раз военный снова уехал в родительский дом, а его девушка заскучала. Она припомнила, что на днях бойфренд безрезультатно пытался найти важные для него бумаги, и решила ему помочь. «Я хотела его порадовать», — объяснила она.

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В статье, которую ей удалось найти, говорилось, что ее возлюбленный женат и имеет ребенка. Она узнала его настоящее имя, поискала на Facebook и обнаружила его аккаунт. «Счастливый семьянин, который состоит в браке с 2008 года. Было очевидно, что он все еще женат, поскольку на его странице были свежие совместные фотографии», — отметила американка.

«Разумеется, между мной и этим мужчиной все кончено, — подытожила она. — Но теперь я в смятении… Должна ли я рассказать обо всем его супруге?»

Многие комментаторы посоветовали любовнице рассказать обо всем его ни о чем не подозревавшей жене. «Скажи ей, она заслуживает узнать правду. А дальше пусть сама решает, как ей поступить», — писали одни. «Я бы точно рассказала ей», — заявляли другие. Однако оказались и те, кто рекомендовал остаться в стороне и не ввязываться в семейные разборки.

В начале ноября жительница английского города Стейнс-апон-Темза, графство Суррей, 38-летняя Кэтрин Гаррод рассказала, как бывший возлюбленный втянул ее в любовный треугольник. Бойфренд более двух лет тайно встречался сразу с двумя партнершами, но в результате прокололся.

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