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Трое — не толпа

Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек

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Фото: Ken McKay / ITV / REX / Shutterstock / Fotodom

Взаимоотношениям обычных пар посвящены тысячи книг, научных трудов и психологических статей с советами. Но экзотичному союзу вроде «мужчина-женщина-мужчина» приходится искать гармонию самостоятельно и устанавливать собственные правила игры. Иногда это удается — такова, например, история «счастливейшего из мужчин», недавно опубликованная Daily Mail. «Лента.ру» обнаружила в мировой любовной практике и другие варианты тройственных союзов.

О, счастливчик

Союз трех человек — это семья будущего, полагает уроженец Лондона Адам Лайонс, у которого сразу две подруги. Нет, он не правоверный мусульманин, просто считает, что любовный треугольник — это не только идеальная форма для отношений между взрослыми людьми, но и для воспитания совместного потомства. Одна подруга уже родила 36-летнему Лайонсу ребенка, другая находится в положении. Троица собирается поднимать детей сообща. Адам, Брук и Джейн полагают, что их отношения нисколько не запутанные, наоборот — значительно упрощают жизнь.

27-летней Джейн, которая готовится к появлению на свет малыша, не терпится стать матерью и разделить эту почетную обязанность с 28-летней Брук, которая уже родила Адаму сына Данте. Все трое и общий двухлетний малыш теперь живут в Штатах, в техасском городе Остине. Данте говорит «мама» обеим женщинам. Еще есть семилетний Оливер — сын Брук от предыдущего партнера.

Видео: Mail online

У Адама свое дело — компания Psychology Hacker, которая занимается бизнес-консультированием. Он говорит, что втроем намного проще решить, кто в какой день занимается детьми, кто работает, а у кого свободное время. В начале совместной жизни у троицы еще был кое-какой скепсис по поводу их отношений, но сейчас они уверены, что сделали правильный, хоть и необычный выбор. Но многие знакомые критиковали их и продолжают это делать.

«Многие наши друзья — в "нормальных" парах, с детьми, работой и типичными обязанностями. И я вижу, как они изворачиваются, чтобы наладить жизнь. Вдвоем это сложно», — считает Лайонс.

Адам не скрывает, что выбранная форма семьи отвечает и сексуальным предпочтениям троицы, однако в подробности не вдается, уточняя лишь, что все взрослые члены семьи спят на огромной кровати формата king-size. Изначально мужчина и его женщины договаривались о так называемых открытых отношениях, но с появлением детей, признаются они, времени на амурные дела вне семьи просто не остается.

УЗИ Джейн показало, что у нее будут мальчики-двойняшки. «Я так рада! Всегда хотела иметь четырех сыновей», — признается Брук. У нее будет роль «главной мамы» — в основном именно она будет следить за всеми детьми и обучать их на дому. А Джейн работает в компании Адама.

«С другими бойфрендами я не хотела детей — вообще не думала об этом. Мне казалось, что материнство — это рабство. Я видела много таких примеров», — признается Джейн, полностью изменившая мнение в своей необычной семье.
«Мы вместе уже пять лет. То, что между нами, — не причуда и не фаза. Мы настоящая семья со здоровыми, счастливыми детьми. Наш сын Оливер даже не в курсе, что наша семья "необычная" в традиционном понимании», — говорит Адам.

Адам, Брук и Джейн рассчитывают пожениться. Конечно, официально сочетаться браком смогут лишь двое из них, поэтому будет устроена символическая церемония. Троица рассчитывает и на другие беременности — все мечтают о дочерях.

Один плюс две

Австралийки Анна и Люси Десинк признаны самыми одинаковыми в мире близнецами: и без того очень похожие двойняшки потратили 250 тысяч долларов, чтобы стать как две капли воды (потом, правда, об этом пожалели). Женщины с детства все делали вместе и одинаково. Вот и бойфренд у них — один на двоих.

Троица хотела бы пожениться, но это непросто. Для начала жениху сестер Бену Бирну придется купить два кольца на помолвку, два свадебных платья и так далее — все в двойном комплекте. Бен не миллионер, а электромеханик, поэтому ему придется тяжко. И, конечно, церемония может быть только символической (либо Бену придется выбрать одну из девушек, но этот вариант неприемлем для всех троих).

Видео: ANNA AND LUCY / YouTube

«Бен относится к нам совершенно одинаково. Если он целует Анну, потом сразу и меня. Держит нас обеих за руки, когда мы куда-нибудь идем», — говорит Люси.

Регистрация отношений тем не менее под вопросом. «Мы много говорим об этом. Получится ли? Не знаем. Но вообще мы слышали, что в Тусоне (штат Аризона, США) можно пожениться всем троим», — говорят двойняшки.

Троица считает, что их отношения вовсе не странные: «Мы счастливы и никому не мешаем».

Любовь по лас-вегасски

Супруги Кристина и Бенно Кайзер вместе 12 лет, живут в Лас-Вегасе. У них трое детей от 6 до 11 лет. А еще у них есть Сиерра Канц — общая подружка. Пара собирается развестись, чтобы один из них — или Кристина, или Бенно, — смог жениться на Сиерре, что сделало бы их счастье полным.

Кристина никогда не скрывала, что бисексуальна. Прожив в браке пару лет, она затосковала. 31-летняя женщина предложила 37-летнему супругу открытые отношения, и он согласился. Так в семью вошла 21-летняя мисс Канц.

«Вначале я сомневалась, стоит ли мне связываться с женатой парой. Волновалась, что меня просто используют, что для них это просто фаза отношений. Но когда мы начали проводить вместе время, я поняла, чего они хотят, и почувствовала, что могу им это дать», — рассказала Сиерра.

Бенно хвалится, что теперь его интимная жизнь не бывает скучной — даже через 20 лет брака. Троица клянется, что ревности в их отношениях нет.

По словам Кайзеров, им удалось объяснить ситуацию детям, и те отнеслись с пониманием. Сиерра оказалась отличным приобретением для семьи: она очень полюбила детей, а Исайя, Ребекка и Брианна зовут ее мамочкой.

Кристине и Бенно хочется, чтобы Сиерра стала полноценным родителем для их детей — не только фактически, но и по закону. Будучи юристами, муж и жена придумали, как это можно сделать. Они приняли решение развестись, чтобы один из них смог жениться на «третьей лишней». Тогда Канц официально станет родителем их общим детям.

«Для меня неважно, что это не мои биологические дети. То, что я их не рожала, не значит, что я не могу любить их, а они — меня», — говорит Сиерра. Девушка говорит, что идея с разводом принадлежала не ей, но она будет рада выйти замуж хоть за Кристину, хоть за Бенно — она любит обоих одинаково.

Кстати, у Бенно всегда готов ответ для критиков: «Такой стиль жизни не для всех. Полно моногамных людей, которые счастливы быть с одним человеком, и это отлично. Мы все разные. Но прежде чем судить, взгляните на нашу семью и ее преимущества. Я не могу представить себя живущим иначе».

Анна Логутова

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