Россиянам предложили прояснить свою «изношенность»

В нижегородском университете имени Лобачевского ученые под руководством геронтолога Клаудио Франчески запустили онлайн-сервис «Калькулятор возраста», пишут «Известия».

Отмечается, что портал позволит пользователям вычислить свой биологический возраст, а также выяснить степень изношенности организма. Для этого потребуется ввести данные из общего анализа крови и общедоступных биохимических маркеров, например, альбумина, глюкозы, креатинина и щелочной фосфотазы.

Предполагается, что в дальнейшем такие программы помогут в процессе диагностики болезней старости. Как утверждают разработчики, сервис отличается высокой достоверностью результатов.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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