Винокур поддержал лишившегося концертов Галкина

Артист Владимир Винокур выразил поддержку своему коллеге Максиму Галкину, концерты которого, по некоторым данным, стали отменять после критики российского телевидения. Его слова приводит НСН.

По словам Винокура, сотрудники телеканалов не могут повлиять на народную любовь к комику. «Все равно он будет востребован, к нему люди ходят», — заключил он.

Артист также уточнил, что Галкин мог высказаться таким образом в сердцах, не зная, что его монолог записывают на видео. «То, что он говорит, это его личное дело. Зачем я буду это обсуждать, если это он так думает», — заявил он, заметив, что Галкин является очень эрудированным человеком и хорошим артистом, а произошедшее можно расценить как провокацию.

Ранее ряд СМИ сообщали об отмене некоторых концертов Галкина со ссылкой на советника гендиректора Первого канала Александра Невзорова. По его словам, это напрямую связано с резкими высказываниями комика. Такие последствия ему предсказывал также телепродюсер Леонид Мазор.

Несколько дней назад во время выступления в Новосибирске Галкин заявил, что на российском телевидении есть цензура. Он также раскритиковал некоторые популярные телепередачи. Позднее его высказывания поддержал Владимир Познер. Владимир Соловьев и Артем Шейнин выступили с критикой слов Галкина.

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