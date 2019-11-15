США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»

НАСА заплатило России около четырех миллиардов долларов за использование «Союзов» для доставки свои астронавтов на МКС. Об этом сообщаетcя на сайте организации.

Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов. В последний раз США заплатили за одно место около 82 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что НАСА размышляет над возможностью покупки дополнительных мест на российском «Союзе». При этом действующий контракт с «Роскосмосом» предусматривает последний полет астронавтов НАСА на «Союзе» в марте 2020 года, и Конгресс США запретил агентству продлевать соглашение.

В настоящий момент ВВС США ищет новых поставщиков ракетных двигателей вместо РД-180, согласно второй фазе Программы национальной безопасности по космическому запуску NSSL (National Security Space Launch). Ожидается, что два новых поставщика будут выбраны в 2020 году. Среди возможных кандидатов называют United Launch Alliance, SpaceX, Blue Origin и Northrop Grumman.

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