Российским школьникам предложили пройти тест о пьющей водку царевне со СПИДом

В 42-й школе города Петропавловск-Камчатский пятиклассникам дали тест по сказке Пушкина, в котором были вопросы о том, какой алкоголь пила царевна и чем она болела. Об этом сообщило издание «Кам 24».

Тест был составлен по сказке «О мертвой царевне и семи богатырях». В каждом вопросе было по четыре варианта ответа. Так, на вопрос «От какого угощения отказалась царевна» предлагалось ответить «от вина», «от водки», «от сигарет» и «от медовухи». Школьников также спросили, от чего умерла царевна — «от злости», «от тоски», «от гриппа» или «от СПИДа».

Директор школы Лариса Артеменко объяснила, что молодая учительница нашла тесты на одном из сайтов, «где учителя со всей страны обмениваются опытом». Она отметила, что учительница не просмотрела задание до конца, перед тем, как давать его детям — оказалось, что скачанная версия отличается, от опубликованной на ресурсе. Артеменко добавила, что учительница «очень переживала». Администрация школы пришла к выводу, что она совершила ошибку неумышленно и не заслуживает взыскания.

Ранее в школе №200 в Екатеринбурге старшеклассников заставили заполнить огромную анкету, которая оказалась тестом на патриотизм. В выданных школьникам бумагах было около сотни утверждений на политические, религиозные, семейные и национальные темы, с которыми им надо было согласиться или не согласиться.

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