Падение горящего МиГа в Индии показали на видео

Корабельный истребитель российского производства МиГ-29K военно-воздушных сил Индии потерпел крушение в штате Гоа. Посвященный инциденту репортаж снял местный телеканал GOA 365.

На первых кадрах ролика видно, как самолет с огненным хвостом за ним пролетает над побережьем, а затем в репортаже показывают обломки воздушного судна.

Сообщается, что у истребителя загорелся двигатель во время полета. Самолет рухнул в поле, никого не задев. Оба пилота успели катапультироваться и не пострадали.

В июне текущего года международный аэропорт Даболим в том же штате закрыли на несколько часов из-за того, что у МиГ29 отделился топливный бак.

В феврале появилась информация, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей МиГ-29К/КУБ.

В декабре 2018 года сообщалось, что в отказе Индии от поставок МиГ-29К виноват производитель (корпорация «МиГ»). В ноябре того же года Индия решила отказаться от использования МиГ-29К.

Замена российским самолетам будет выбрана в ходе тендера. Всего Индия от России получила 45 единиц МиГ-29К. Поставки не предусматривали техническое обслуживание самолетов, которое необходимо оплачивать отдельно.

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