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Российская модель Playboy выложила интимное фото в ответ на шутку Павла Воли

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Мария Лиман

Модель Playboy Мария Лиман отреагировала на стендап-выступление резидента Comedy Club Павла Воли в своем Instagram-аккаунте. Публикация набрала более десяти тысяч лайков и сотни комментариев.

В своем выступлении Воля высказался по поводу предложения сделать Лиман главой пресс-службы администрации Ростова-на-Дону. Комик выводил на экране снимки пресс-секретарей мэрий других регионов, каждый из которых выглядел солидно и был одет в костюм.

Затем на экране появилась фотография обнаженной Лиман: девушка находилась абсолютно голая на кухонном столе, прикрыв грудь взбитыми сливками. Воля пояснил, что искал ее резюме, но нашел лишь этот кадр. «Дорогая Мария, если вы выкладываете такие фотографии, то хотя бы пишите под ними соответствующий политику комментарий. Допустим: "Вчера протестировала ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь"», — посоветовал он.

Фото опубликовано @liman_maria

«Вчера протестировала Ростовскую молочную продукцию, — написала девушка под своей обнаженной фотографией. — Вкусно, пальчики оближешь. Я, конечно, понимаю, что Паша @pavelvolyaofficial говорил о серьезных вещах, но это было очень смешно».

«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, почему мне за вас стыдно? Интересно, вы в администрацию в таком же виде ходите?» — сетовали подписчицы Марии Лиман под ее откровенным снимком. «Обиделась девочка», — иронизировали другие.

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