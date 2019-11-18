Найдена причина эпидемии загадочных смертей

Ученые Массачусетского технологического института и Гарвардского Университета в США определили редкие мутации в ДНК, которые отвечают за внезапную смерть здоровых людей от остановки сердца. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты установили нуклеотидную последовательность ДНК, выделенную у 600 человек, скончавшихся от внезапной остановки сердца, и у 600 контрольных пациентов. Были определены 15 генетических вариантов, играющих ключевую роль в патологии.

Исследователи также изучили гены 4525 взрослых людей среднего возраста без каких-либо признаков сердечно-сосудистых заболеваний и обнаружили, что 41 человек имел патогенную ДНК. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди этой группы был выше более чем в три раза.

В целом, фатальные изменения в генах встречаются у одного процента взрослых, у которых не фиксируются какие-либо симптомы. В США это соответствует трем миллионам человек.

От внезапной остановки сердца ежегодно погибают 220 000 взрослых, большинство из которых не имели никаких проблем с сердечно-сосудистой системой.

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