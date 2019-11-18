Издевавшегося над заключенным сотрудника колонии отстранили от службы

Начальник отдела розыска оперативного управления ГУ ФСИН по Красноярскому краю Сергей Слепцов отстранен от работы после публикации видеозаписи, на которой он окунул головой в унитаз заключенного в красноярской исправительной колонии №17 (ИК-17). Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает «Тайга-Инфо».

Служебная проверка продолжается. По данным СМИ, запись была сделана еще в 2017 году, на тот момент Слепцов занимал должность замначальника ИК-17.

Видео появилось в сети в начале ноября. На кадрах начальник отдела розыска в грубой форме разговаривает с заключенным и отправляет его убрать территорию. Когда мужчина отказывается, Слепцов хватает его за куртку, подводит к унитазу и засовывает голову внутрь. Руководство ГУ ФСИН по региону назначило служебную проверку после публикации записи. Материалы проверки передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

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