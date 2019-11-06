Опубликовано новое видео издевательств в российской колонии

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Сотрудник красноярской исправительной колонии №17 (ИК-17) окунул головой в унитаз заключенного, отказавшегося выполнить его приказ. Видео инцидента имеется в распоряжении NGS24.RU.

По данным источников, на записи запечатлен Сергей Слепцов, занимающий руководящую должность в ИК-17. На сайте главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Красноярскому краю указано, что человек с таким именем и фамилией является врио первого заместителя начальника управления.

На кадрах он в грубой форме разговаривает с заключенным и отправляет его убрать территорию. Когда мужчина отказывается, Слепцов хватает его за куртку, подводит к унитазу и засовывает голову внутрь.

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Руководство ГУ ФСИН по региону назначило служебную проверку после публикации видео. Материалы проверки передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

12 октября адвокат из Карелии Роман Масалев опубликовал во «ВКонтакте» ссылку на видеозапись, на которой, как утверждается, начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного. На кадрах видно, как двое мужчин в форме заталкивают заключенного в комнату с решетками. В подписи к видео сказано, что это помещение санитарной части. Мужчины по очереди бьют заключенного руками, коленями и локтями.

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