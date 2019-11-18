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В России снизилась безработица

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Количество безработных россиян за неделю с 6 по 12 ноября снизилось на 0,7 процента, до 643,45 тысячи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минтруда.

По информации ведомства, безработица упала в 53 регионах России. Больше всего она снизилась в Северной Осетии, Бурятии, Адыгее, Хакасии, Кемеровской, Челябинской, Орловской, Курской, Липецкой и Смоленской областях.

Между тем в 24 регионах безработица выросла. Наибольший рост наблюдался в Кабардино-Балкарии, Крыму, Астраханской, Омской, Магаданской, Курганской областях, Алтайском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Еврейской автономной области.

На прежнем уровне число безработных сохранилось в Чукотском автономном округе, Амурской и Пензенской областях, Хабаровском и Ставропольском краях, Марий Эл, Ингушетии и Калмыкии.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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