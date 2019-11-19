Оголенный бок стал новым модным трендом у знаменитостей

Наряды с высоким вырезом, демонстрирующим боковую часть тела без нижнего белья, стали популярным модным трендом среди знаменитостей. Об этом пишет The Sun.

Журналисты обратили внимание, что за последние несколько месяцев в таком виде на публике в рамках мероприятий различного уровня появлялись многие супермодели, блогеры, актрисы и певицы.

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Например, в феврале текущего года американская манекенщица Кендалл Дженнер выбрала для афтерпати кинопремии «Оскар» сверкающее черное платье, полностью оголившее ее ногу. В свою очередь Instagram-модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow) в июле поделилась снимком, на котором она запечатлена в вязаном белом наряде из кроп-топа и юбки с завязками на бедре.

Британская модель Шарлотт Мосс на Лондонской неделе моды появилась в бежевом платье, состоявшем из двух вертикальных полос ткани на животе и спине, соединенных между собой многочисленными серебряными цепочками. Наконец, актриса Дженнифер Лопес для фотосессии в журнале InStyle надела на голое тело зеленое платье, походившее в большей мере на накидку.

31 октября сообщалось, что новым трендом у звезд стало застегивать или завязывать босоножки поверх широких брюк. Например, в сентябре американская модель, дизайнер и актриса Эмили Ратаковски появилась на улицах Нью-Йорка в черном тренче, надетом на белый топ от купальника, и брюках, которые были перевязаны длинными тесемками ее босоножек на высоком каблуке.

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