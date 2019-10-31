Привязывать обувь к брюкам стало трендом у знаменитостей

Застегивать или завязывать босоножки поверх широких брюк стало популярным модным трендом у знаменитостей. Об этом сообщает Footwear News.

Журналисты издания обратили внимание, что за последние несколько месяцев в таком виде на публику выходили супермодели и блогеры, а также гости показов на осенних неделях моды.

Например, в сентябре американская модель, дизайнер и актриса Эмили Ратаковски появилась на улицах Нью-Йорка в черном тренче, надетом на белый топ от купальника, и брюках, которые были перевязаны длинными тесемками ее босоножек на высоком каблуке.

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То же самое сделала известная в Instagram-модель Каролайн Даур (Caroline Daur). На показ коллекции весна 2020 бренда Stella McCartney девушка пришла в топе с длинными рукавами, закрывающими кисти рук, и в широких бордовых штанах, которые были заправлены в босоножки в таком же стиле.

Наконец, тенденцию поддержала и фэшн-блогер Энджела Финк (Angela Fink). Во время недели моды в Нью-Йорке фотографы запечатлели ее в ярко-оранжевых сандалиях Yuul Yie, которые были застегнуты поверх комбинезона с тигровым принтом.

В июне сообщалось, что одна из самых распространенных «модных ошибок» — ношение сандалий с носками — стала популярным трендом. Модные эксперты утверждают, что при правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью эта комбинация может выглядеть стильно. Например, под женственные сандалии на высоком каблуке или платформе рекомендуется выбирать свободные прозрачные носки.

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