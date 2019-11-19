Россиянин рассказал о смерти друга на пляже и получил иск на миллион рублей

Житель Тюмени Никита Юдин рассказал в своем Instagram-аккаунте о пляжном клубе «Куба», где утонул его друг. Компания потребовала от россиянина компенсацию выручки, потерянной якобы из-за ущерба деловой репутации. Об этом сообщает издание 72.ru со ссылкой.

По словам Булата Акишева, адвоката Юдина, претензия компании состояла в том, что из-за негативного видеоотзыва выручка пляжного клуба сократилась почти на 889 тысяч по сравнению с прошлым годом. Организация потребовала от потерявшего друга россиянина компенсацию, а также попыталась возбудить в отношении него уголовное дело.

В опубликованном год назад ролике Юдин заявил, что, помимо его друга, 21-летнего Степана Бугайчука, в карьере Муллаши, на берегу которого расположен пляжный клуб, утонуло еще 19 человек. Он заявил, что если бы в «Кубе» работали спасатели, то Бугайчука можно было бы спасти. В этой связи он призвал местных жителей не посещать базу отдыха, которая не обеспечивает безопасность клиентов.

По информации издания, суд пройдет в конце декабря.

Ране студентка Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла на необорудованном пляже озера Кубенское в Вологодской области. Дети — семилетний мальчик и девочки девяти и 12 лет — не пострадали. Тело 19-летней девушки позже нашли спасатели.

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