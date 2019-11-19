Россия
 
Последние новости
У России захотели отнять домашние матчи Евро-2020 по футболу
Украина показала скачущий лунный корабль
Волочкова похвасталась богатыми ухажерами и посоветовала их женам шпагаты
Бывшая жена Кержакова подтвердила информацию о домашнем насилии в браке Бузовой
Москвичи бросились скупать вторичное жилье
Названы самые популярные у россиян маршруты поездов на Новый год
Депутаты Рады рассказали о попадании в правительство через постель
Названы главные отрасли с ростом зарплат в России
Толкающим скорую подмосковным врачам никто не помог 
Новости партнеров

Россиянин рассказал о смерти друга на пляже и получил иск на миллион рублей

Перейти в «Мою Ленту»

Житель Тюмени Никита Юдин рассказал в своем Instagram-аккаунте о пляжном клубе «Куба», где утонул его друг. Компания потребовала от россиянина компенсацию выручки, потерянной якобы из-за ущерба деловой репутации. Об этом сообщает издание 72.ru со ссылкой.

По словам Булата Акишева, адвоката Юдина, претензия компании состояла в том, что из-за негативного видеоотзыва выручка пляжного клуба сократилась почти на 889 тысяч по сравнению с прошлым годом. Организация потребовала от потерявшего друга россиянина компенсацию, а также попыталась возбудить в отношении него уголовное дело.

В опубликованном год назад ролике Юдин заявил, что, помимо его друга, 21-летнего Степана Бугайчука, в карьере Муллаши, на берегу которого расположен пляжный клуб, утонуло еще 19 человек. Он заявил, что если бы в «Кубе» работали спасатели, то Бугайчука можно было бы спасти. В этой связи он призвал местных жителей не посещать базу отдыха, которая не обеспечивает безопасность клиентов.

По информации издания, суд пройдет в конце декабря.

Ране студентка Елизавета Дружинина спасла троих тонувших детей и погибла на необорудованном пляже озера Кубенское в Вологодской области. Дети — семилетний мальчик и девочки девяти и 12 лет — не пострадали. Тело 19-летней девушки позже нашли спасатели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
База отдыха «Куба» требует с тюменца 800 тысяч за негативный отзыв в Сети. Он рассказал о смерти друга
Россиянка умерла в грозу из-за золотой цепочки
Российская студентка спасла тонущих детей и погибла
Другие материалы рубрики
Россия00:06Сегодня
Аня Ольшевская

«Разве бывает, что ничего не болит?»

Этой девочке надо вернуть нормальную жизнь. Нужна ваша помощь
18:03Сегодня

Определены главные причины смертельных аварий на российских дорогах

17:59Сегодня

Москвичам назвали точную дату прихода зимы

16:56Сегодня

В России для учителей создали пособие по борьбе с угрозами духовности

Россия00:0218 ноября

«Ощущение тоски, плаксивости и гнева»

Тысячи россиянок страдают от послеродовой депрессии. Почему она смертельно опасна
16:50Сегодня

Минюст обвинил СМИ в искажении слов о масштабах домашнего насилия в России

16:21Сегодня

Два чеченца извинились перед Кадыровым за комментарии в соцсетях

16:13Сегодня

Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

Россия00:0314 ноября

«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»

Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
16:11Сегодня

Объявлено об изменениях в работе московского метро 

15:24Сегодня

Россияне зарезали барана во дворе на свадьбе и попали на видео

15:06Сегодня

Российский врач пожаловался Путину на низкие зарплаты

Россия
Определены главные причины смертельных аварий на российских дорогах
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Москвичам назвали точную дату прихода зимы
«Надругательство над народом»
 
В России для учителей создали пособие по борьбе с угрозами духовности
Михаил КаабакВ России уволили врача, спасшего сотни детей
Десятки младенцев могут остаться без пересадки почки. Что не устроило чиновников?
Минюст обвинил СМИ в искажении слов о масштабах домашнего насилия в России
Все материалы
Мир
Россиянина задержали за сексуальные домогательства в Германии
Затерянный ад
Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
В НАТО прокомментировали возврат кораблей Украине
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Минобороны ответило на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
США активно заинтересовались границами России
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко вышел на пробежки ради белорусских легкоатлетов
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Осужден автор плана по созданию Харьковской народной республики
«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»
Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
Украинцам разрешат менять отчества
«Меня не считали за своего»
Казахские студенты все чаще уезжают в Россию. Почему они чувствуют себя чужими на родине?
Украина сочла себя полигоном для российских кибератак
Все материалы
Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Госдума изменила судьбу 740 миллиардов рублей
Что означает Bungly-boo!
О том, как рождение детей стимулирует семейный бизнес
На местах боев на Курской дуге отказались растить свиней
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В России вырос урожай
Все материалы
Силовые структуры
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
«Он чувствовал свою безнаказанность»
Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
Удар ножом в ходе ссоры водителя и пешехода назвали «роковой случайностью»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Арестован охранник обстрелянного студентом российского колледжа
Все материалы
Наука и техника
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Украина показала скачущий лунный корабль
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Россия впервые получит Т-14 «Армата»
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
Все материалы
Спорт
У России захотели отнять домашние матчи Евро-2020 по футболу
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Украинский футболист захотел встречи с россиянами в финале Евро-2020
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Уткин порассуждал о многоженстве отца Нурмагомедова
«Не думал, что местные СМИ так легко провоцируют игроков»
Журналисты пытались затравить Юргена Клинсманна, но тот стал звездой «Тоттенхэма»
Дзюба раскрыл задачу-минимум сборной России на Евро-2020
Все материалы
Культура
Волочкова похвасталась богатыми ухажерами и посоветовала их женам шпагаты
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Дочь Михалкова порассуждала о съемках в порно и голой Асмус
Каменная башка
Шедевры, деньги, власть: Андрей Кончаловский меряет себя по Микеланджело
Маляра-узбека снимут в роли Зеленского в российской комедии об Украине
Тайна Моцарта
Эта музыка стала самой известной в мире. Кто на самом деле ее написал?
Картины Гогена переосмыслили из-за секса с 13-летними таитянками
Все материалы
Интернет и СМИ
Бывшая жена Кержакова подтвердила информацию о домашнем насилии в браке Бузовой
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Отец похвастался фото с любимым блогером дочери и опростоволосился
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Опасный вирус атаковал устройства через рекламу «Макдоналдс»
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Сварщик-алкоголик покорил блогершу на «Давай поженимся!»
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Самая красивая в мире женщина снялась в мокрой рубашке на голое тело
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Ставший матерью отец сестер Дженнер появился в телешоу в бикини
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Посиневший из-за узкого кольца палец невесты смутил пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Мальчик утонул в бассейне круизного лайнера
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Номера в российских отелях подорожают из-за нового закона
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Пропавшего туриста нашли мертвым в российских горах спустя месяц
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
В РЖД рассказали о ценах на билеты на новый плацкарт
Все материалы
Из жизни
Почтальон 10 дней пешком пробирался по тайге и принес 97 килограммов писем
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Рой смертоносных ос убил троих скорбящих на пути с кладбища
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Пара наткнулась на необычный тайник в доме через два года после переезда
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Редкая болезнь превратила глаз мужчины в Око Саурона
Все материалы
Тест: угадай, где Skoda
Угадываем, какой из автомобилей действительно выпустила Skoda
Забытые концепты: Nissan AD-1
Среднемоторное купе, почти на десятилетие опередившее время
Marussia B1: из России с любовью
Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют
Роскошь со спецсигналами
Mercedes-AMG S 63, BMW M760Li и другие дорогие и быстрые машины с мигалками
Автомобиль Lada испытали в условиях ядерного взрыва
Российские полицейские смогут следить за водителями в режиме онлайн
Kia готовит премьеру нового кроссовера
Все материалы
Дом
Москвичи бросились скупать вторичное жилье
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Сбербанк соорудит «Бублик»
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Уволенную за участие в конкурсе Playboy чиновницу вынудили продать квартиру
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Квартиры в России захотели продавать через портал госуслуг
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы