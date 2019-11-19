Аномальные морозы двинулись на Россию

В России набирает силу мощное арктическое вторжение, на Ямале ночная температура опустилась до минус 40 градусов. Об этом сообщает портал «Метеовести» во вторник, 19 ноября.

Ледяной воздух из Арктики добрался также до Ханты-Мансийского автономного округа, где из-за морозов в младших классах были отмены занятия. Такой же температурный режим установился на западе Сибири и Урала.

По прогнозам синоптиков, холодный воздух с Полярного Урала в течение ближайших суток продвинется еще на 300-400 километров к югу и выйдет к границам с Казахстаном. Ожидается, что 20 ноября температура на Алтае, в Кузбассе, Новосибирской и Томской областях не будет подниматься выше минус 20 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 11 ноября рассказал, что зимой температурных аномалий в два раза больше, чем летом, потому что солнце не может компенсировать влияние холодных масс.

Ранее сообщалось, что климатическая зима в Москве наступит не раньше конца ноября. Синоптики также прогнозировали, что в зимние месяцы температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы.

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