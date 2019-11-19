Украинцам разрешат менять отчества

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который в случае принятия позволит украинцам официально менять отчество. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте украинского парламента.

Депутаты предлагают внести изменения в Гражданский и Семейный кодексы страны, согласно которым граждане Украины смогут менять отчество, достигнув 16-летнего возраста. Кроме того, сделать это можно будет и раньше — достигнув 14-летнего возраста. Однако в таком случае потребуется согласие родителей или попечителя.

При этом законопроект предусматривает возможность изменить отчество и с согласия лишь одного родителя при определенных условиях. Также вопрос об изменении отчества в случае несогласия с этим одного из родителей может быть решен с помощью суда.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он зарегистрирован с целью исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который зафиксировал нарушение Украиной закрепленного в Конвенции о защите прав человека и основных свобод право на уважение частной и семейной жизни.

Это решение было вынесено в 2013 году по делу «Гарнага против Украины». Девушка пыталась добиться смены своего отчества с использованием имени своего отчима, однако украинские власти отказали ей в этом. ЕСПЧ счел это нарушением ее прав. В постановлении суда говорилось, что положения законодательства Украины, регулирующие вопросы изменения отчества, сформулированы недостаточно четко.

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