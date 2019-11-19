Грабители устроили перестрелку в Петербурге после налета на ювелирный

В Петербурге суд вынес приговор двум участникам банды, которые вечером 31 января 2018 года совершили вооруженный налет на ювелирный магазин, а затем устроили перестрелку с полицией. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России и опубликовала видео с мест преступлений на YouTube-канале ведомства.

На кадрах записи с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин в масках с пистолетами врываются в ювелирный магазин, один из них приставляет дуло к охраннику, и тот ложится на пол. В это время его сообщники забирают ювелирные украшения с витрин и складывают их в большие клетчатые сумки. Затем грабители скрываются с места преступления. Их пытаются поймать полицейские. На перекрестке служебная машина блокирует автомобиль с налетчиками, которые открывают огонь по полицейским, те отстреливаются.

Из ювелирного магазина, расположенного на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге, грабители вынесли более 1100 украшений общей стоимостью свыше девяти миллионов рублей.

В результате перестрелки на пересечении Индустриального и Ириновского проспектов двое из троих налетчиков были ранены, их задержали, однако сообщник успел скрыться. Он объявлен в международный розыск. Тогда же пострадал один полицейский.

Двух участников банды суд признал виновными в бандитизме, незаконном обороте оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применении насилия в отношении представителя власти. Подсудимых приговорили к 12 и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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