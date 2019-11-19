Россиянам предложили отдохнуть в Сирии

Две российские туристические компании начали продавать туры в Сирию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова.

В частности, несколько туров реализовало агентство «Килиманджаро». В ходе восьмидневной программы путешественники посещают Дамаск, Алеппо, Хаму, замок Крак-де-Шевалье, Хомс, Пальмиру и Маалюли. При этом прилетают в столицу Ливана Бейрут, а уже оттуда направляются в Сирию на автомобилях или автобусе.

Другой туроператор, предлагающий поездки в Сирию, — компания «Миракл» — добавила к этому списку город Сайедная. При этом для российских туристов безвизовый режим не действует, поэтому сирийские визы приходится получать на границе после оплаты сбора в 35 долларов (2,23 тысячи рублей) с человека.

Стоимость туров составляет 1,95 тысячи долларов (около 125 тысяч рублей) без учета стоимости авиабилетов у компании «Килиманджаро» и 107,5 тысячи рублей у «Миракл», включая стоимость билетов.

Ранее в ноябре были названы наиболее опасные направления для путешествий в 2020 году. Так риск для личной безопасности присутствует в Сирии, Йемене, Ираке и некоторых районах Нигерии, а угроза попасть в аварию — в Белизе, Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.

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