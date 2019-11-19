Российский губернатор возмутился дорогой со столбами посередине

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил об увольнении ответственных за ремонт трассы, посередине которой были установлены столбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» во вторник, 19 ноября.

«Появление на дорожной оси опор ЛЭП — предмет дальнейшего разбирательства. Все, кто пренебрег своими обязанностями, тем самым поставив под угрозу жизни и здоровье людей, будут наказаны», — сказал он.

Так, работы лишился директор филиала ГУП «ДСУ-3» «Вязниковское ДРСУ» Юрий Исаков. Также на время служебной проверки от своих обязанностей отстранен гендиректор ДСУ-3 Станислав Шерстнев.

17 ноября в интернете появилась видеозапись из деревни Заозерье Владимирской области, на ней видны опоры линии электропередачи, установленные посреди дороги.

На реконструкцию дороги от села Фоминки до деревни Заозерье из регионального бюджета было выделено 113,5 миллиона рублей. На строительный контроль ушло 2,1 миллиона рублей.

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