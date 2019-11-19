Признана ошибочность современных представлений о Вселенной

Космологи из США и Испании признали существование проблемы, связанной с несовпадением данных о скорости расширения Вселенной, полученных с помощью различных методов. Как сообщается в пресс-релизе на Phys.org, для объяснения несоответствия потребуется ввести изменения в современную космологическую модель, которая до сих пор успешно применялась.

Речь идет о различных значениях постоянной Хаббла. Согласно данным, полученным космической обсерваторией Planck при измерении космического микроволнового фона (этот метод позволяет проследить за эволюцией Вселенной после Большого взрыва), значение константы составляло 67,31 километра в секунду на мегапарсек. В то же время другие методы указывают на иное значение постоянной Хаббла — от 73,3 до 76,5 километра в секунду на мегапарсек.

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Хотя существует множество способов определения постоянной Хаббла, все они сводятся к двум группам и основываются на наблюдениях за Вселенной либо на ранних этапах ее существования, либо на более поздних. В пределах одной группы значения не сильно отличаются друг от друга, однако между группами разница слишком велика, чтобы ее можно было объяснить погрешностями в измерении. Еще одним объяснением являются недостатки стандартной космологической модели «Лямбда-CDM» (ΛCDM), которая позволяет вывести постоянную Хаббла, исходя из данных о микроволновом фоне.

ΛCDM успешно объясняет наблюдаемую структуру реликтового излучения (космического микроволнового фона), распределение галактик во Вселенной, обилие водорода и других легких атомов, а также скорость расширения вакуума. Это не позволяет космологам отказаться от нее. Поэтому, по мнению авторов статьи, необходимо внести изменения в модель, которые не затронут ее ценные характеристики. Например, модификации могут касаться эволюции Вселенной непосредственно перед формированием космического микроволнового фона.

Одна из предложенных идей заключается в том, что вскоре после Большого взрыва мог произойти интенсивный всплеск темной энергии, которая расширила Вселенную быстрее, чем рассчитывалось ранее.

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