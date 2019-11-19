Маляра-узбека снимут в роли Зеленского в российской комедии об Украине

Некие российские продюсеры планируют взять бывшего работника московского автосервиса Умида Исабоева на роль президента Украины Владимира Зеленского в «комедийном четырехсерийном фильме об Украине». Об этом мужчина рассказал Telegram-каналу Mash.

Исабоев не раскрыл подробности сюжета картины и имена ее авторов. По его словам, ему еще предстоит подписать контракт с продюсерами.

Умид Исабоев родился в Узбекистане, работал автомаляром в Москве.

8 августа сообщалось, что киностудия Зеленского «Квартал 95» нашла комика на роль своего бывшего худрука. Пародировать бывшего актера вызвался бывший участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий.

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