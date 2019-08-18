Продюсер «Ласкового мая» обратился к Зеленскому

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему посетить территорию Украины. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Разин уточнил, что хотел бы навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо, которая с июня прошлого года находится в коме после перенесенного инсульта. По словам продюсера, его не пускают на территорию страны по указанию бывшего главы государства Петра Порошенко.

«Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать», — заключил автор записи, добавив, что умоляет Зеленского помочь ему приехать в Полтаву, где находится певица.

Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы «Ласковый май», приехать и навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо. Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву. Фото опубликовано @razin_andrei_lm

27 марта Разин подал заявление в полицию против музыканта Сергея Шнурова, который обвинил его в призывах к насилию. «О каком насилии вы вообще говорите? Если он говорит, что он, питерец, насилует москвичей. Он нас называет женским половым органом. Себя называет мужским органом», — отметил Разин. Он добавил, что показал пожилой соседке концерт музыканта, и та испытала шок.

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